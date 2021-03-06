Модернизировать грейдеры для уборки снега предложили в Нижнем Тагиле

Модернизировать грейдеры для уборки снега предложили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:10ОбществоАзиз КеримовФото: группа во ВКонтакте «Тагил без ям»
Общественник обратился к дорожным организациям Нижнего Тагила с предложением модернизировать грейдеры.

Председатель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин предложил оборудовать средние отвалы грейдеров дополнительным крылом для создания разрывов количества в снежном вале без привлечения дополнительной техники. Также новшество снизит расходы на содержание дорог в зимний период, считает собеседник редакции. Предложение было разослано в дорожные организации с прицелом на будущий сезон.

Коммерческие структуры отвечают очень сжато и сухо. Модернизация будет эффективна, если на дорогах появятся технические тротуары, когда не будет ограждений и препятствий. Оборудование можно использовать при патрульной уборке дорог. Дополнительным крылом очень удобно будет сдвигать свежевыпавший снег. Будет меньше валов у пешеходных переходов и на остановках,рассказал общественник редакции TagilCity.ru.

В частности, предложения поступили в МУП «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» и ООО «Капиталстрой».

Директор муниципальной компании Игорь Васильев сомневается в актуальности предложения и считает, что данное оборудование больше подойдет для уборки снега на трассе, чем для городских дорог.

У нас таких работ почти нет в городской застройке. У нас идет подвеска и вал большой очень. Он либо сломает флажок, либо далеко не проедет с ним,заявил Васильев.

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