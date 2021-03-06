Модернизировать грейдеры для уборки снега предложили в Нижнем Тагиле

Коммерческие структуры отвечают очень сжато и сухо. Модернизация будет эффективна, если на дорогах появятся технические тротуары, когда не будет ограждений и препятствий. Оборудование можно использовать при патрульной уборке дорог. Дополнительным крылом очень удобно будет сдвигать свежевыпавший снег. Будет меньше валов у пешеходных переходов и на остановках,рассказал общественник редакции TagilCity.ru.