Обязательный дистант для людей старше 65 лет отменят в России с 1 апреля

Обязательный дистант для людей старше 65 лет отменят в России с 1 апреля

Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Россияне старше 65 лет смогут вернуться на свои рабочие места с 1 апреля 2021 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С этого дня требование переводить таких сотрудников на удаленную работу становится рекомендательным.

Также документ также признает утратившим силу постановление о правилах оформления больничных листов и выплаты пособий в случае карантина для пенсионеров.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переводе самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в рекомендательный режим уже с 8 марта 2021 года.

Напомним, в Свердловской области самоизоляция для пенсионеров и лиц из групп риска продлена до 15 марта.

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