Обязательный дистант для людей старше 65 лет отменят в России с 1 апреля

С этого дня требование переводить таких сотрудников на удаленную работу становится рекомендательным.
Также документ также признает утратившим силу постановление о правилах оформления больничных листов и выплаты пособий в случае карантина для пенсионеров.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переводе самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в рекомендательный режим уже с 8 марта 2021 года.
Напомним, в Свердловской области самоизоляция для пенсионеров и лиц из групп риска продлена до 15 марта.