Вместо смартфонов умные часы: в МегаФоне рассказали об актуальных подарках на 8 марта

Вместо смартфонов умные часы: в МегаФоне рассказали об актуальных подарках на 8 марта

Сегодня, 11:00ОбществоФото: пресс-служба "МегаФон"
Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл».

Этой весной предпочтения отдают умным часам и браслетам, интерес к таким гаджетам вырос втрое. Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета, сообщают в пресс-службе «Мегафон-Урал».

Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, сейчас ситуация изменилась, категория показывает заметный рост. А вот аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне 8 марта в число быстрорастущих категорий не попали. Средняя стоимость подарков в этом году — от 15 000 до 20 000 рублей, этот ценовой диапазон растет сейчас наиболее активно.

В пресс-службе отметили, что за подарками накануне 8 марта чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны — там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост.

связьмегафон8 марта
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