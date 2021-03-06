За свой счет снести жильцам аварийный дом предложила мэрия Екатеринбурга

Двухэтажный дом был признан аварийным осенью 2020 года, всем жильцам разослали об этом сообщения. По словам одного из жильцов, он и все соседи являются собственниками квартир.
Если с неприватизированными квартирами все понятно, людям за счет городского бюджета предоставляется жилплощадь, то мы идем на все четыре стороны, рассказал екатеринбуржец Е1.
От отметил, что жильцам не приходили сообщения о компенсациях. В документе, который прислали собственникам, ссылаются на статью 32 Жилищного кодекса РФ и предлагают самостоятельно снести здание. В противном случае администрация изымет жилые помещения в доме и земельный участок, на котором он расположен.
В комитете по жилищной политике Екатеринбурга пояснили, что если собственники дома не могут его самостоятельно снести, администрация предлагает изъять здание в муниципальную собственность, а затем будет демонтировать его за счет средств городского бюджета.
Собственникам жилья после проведения процедуры оценки имущества выплачивается компенсация. Жильцам, проживающим на основе договора социального найма, предоставляется другое муниципальное жилье соответствующей площади, отметили в комитете.
Напомним, в Нижнем Тагиле и ближайших селах снесут 112 многоквартирных аварийных домов, в феврале администрация города утвердила реестр.