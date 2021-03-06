За свой счет снести жильцам аварийный дом предложила мэрия Екатеринбурга

От отметил, что жильцам не приходили сообщения о компенсациях. В документе, который прислали собственникам, ссылаются на статью 32 Жилищного кодекса РФ и предлагают самостоятельно снести здание. В противном случае администрация изымет жилые помещения в доме и земельный участок, на котором он расположен.