Инвалида из Тагила специалист службы занятости отправила искать работу в интернете

Историю своего неудачного трудоустройства через Центр занятости населения Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru инвалид 3 группы Константин. Мужчина десять лет назад попал в аварию, после которой чудом остался жив.
События 10-летней давности мужчина и его мать вспоминают с трудом: что-то уже забылось, что-то останется в памяти женщины навсегда. Говоря о проблемах своего сына, тагильчанка не может сдержать слезы.
Маме врач говорил, что я не доживу до утра. Потом, что мне осталась пара дней, потом — неделя. Когда я пришел в себя в реанимации, врачи с трудом верили, что я не останусь «комнатным цветком» навсегда. А я выжил, хожу и даже работаю, поделился с редакцией Константин.
После ряда сложнейших операций травматологи и нейрохирурги смогли поставить мужчину на ноги. Но следы и шрамы от аппаратов Илизарова остались на теле Константина навсегда. Как и шрам от трепанации черепа.
У меня бывают пробелы в памяти, некоторые вещи могу не помнить — что было, например, лет 5 назад. Хорошо помню свою жизнь до аварии. Но читать, например, не могу дольше пяти минут — начинает сильно болеть голова,вспоминает Константин.
Мужчину после ДТП признали инвалидом, он получает пенсию. Но сумма господдержки настолько мала, что едва хватает на еду. Константин живет с матерью, которая всячески его поддерживает. Мужчина неоднократно устраивался на работу, чаще всего — сезонную, но не официально. Работал грузчиком, сторожем, подкачивал колеса в гаражах, мыл машины.
Это я ему посоветовала обратиться на биржу. Посмотрела по телевизору сюжет, как в каком-то городе мужчине-инвалиду без ног центр занятости нашел работу, поделилась с изданием мать тагильчанина.
В конце февраля мужчина собрал все документы и отправился в службу занятости населения Дзержинского района. Там Константин провел больше часа, ожидая сотрудницу, которая занимается непосредственно трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сначала я отстоял очередь в справочное окно, около 20 минут. Оттуда меня послали в кабинет, где работает специалист по трудоустройству инвалидов. Дверь оказалась заперта, пришлось ждать девушку почти час. Чтобы вы понимали, у меня были в нескольких местах переломаны ноги, некоторые кости срослись неправильно, их снова ломали. На ногах из-за этого долго стоять проблематично, да и в целом, приходится менять постоянно позу, поделился с редакцией Константин.
Когда сотрудница пришла в свой кабинет, она пригласила тагильчанина зайти. Посмотрев его документы, девушка не стала включать компьютер или заводить какое-то дело на мужчину. Вместо трудоустройства через ЦЗН сотрудница порекомендовала Константину зарегистрироваться на Госуслугах и самому найти работу.
Девушка посмотрела мои документы и сказала, что из-за ковида она работать со мной не будет. Спросила, есть ли дома компьютер, я кивнул. Потом она написала на клочке бумаги инструкцию, как мне трудоустроиться, и отправила домой, рассказал Константин.
Информацию для посетителя девушка написала на оборотке какого-то служебного документа, разорвав его на несколько частей. Один из квадратов с неровными краями и вручили в руки собеседнику редакции. Согласно этому клочку бумаги, Константину следовало выполнить несколько несложных шагов:
Все эти действия мужчина должен проделать пошагово. Однако сотрудница службы занятости забыла уточнить, умеет ли Константин пользоваться компьютером и понимает ли, как именно необходимо вводить данные.
Я пришел домой и вообще не знаю, что мне делать, и куда идти. Я хочу работать, хочу честно зарабатывать деньги, посылать своему сыну, но не знаю, как быть. Надоела неопределенность в жизни, с сожалением сказал собеседник редакции.
Константин попытался зарегистрироваться на Госуслугах, однако ни он, ни его мать-пенсионерка не смогли создать виртуальный почтовый ящик и привязать к нему аккаунт.
Родственники есть, обещали помочь. Но дело в другом — я сейчас потрачу столько времени на всю эту канитель, я мог бы уже работать. Запись в МФЦ только в определённые дни, а это опять очереди и риск заразиться. Странно, что в Центре занятости про ковид знают и из-за него не работают с людьми. А в МФЦ про болезнь, видимо, не слышали, говорит герой материала.
Мать Константина собирается написать заявление в прокуратуру на действия сотрудницы службы занятости. По словам пенсионерки, такое отношение к инвалидам недопустимо и противоречит моральным принципам современного общества.
Она, видимо, решила, раз инвалид, зачем на него время тратить. Регистрировать, заполнять документы. Была пятница, девушка домой торопилась скорее всего. Но ведь так нельзя — это бесчеловечно так поступать с больными людьми. Ну и что, что он инвалид, это не значит, что на него можно плюнуть и не помогать ему. Даже квоты специальные создают для трудоустройства подобных моему сыну людей, есть программы президента, а тут — малодушие и равнодушие, сокрушается пенсионерка.
Сейчас Константин опять вынужден подрабатывать грузчиком, чтобы не жить только на пенсию. Мужчина говорит, что работодатель может в любой момент оставить таких, как он, без зарплаты.
Редакция TagilCity.ru направит запросы в Службу занятости населения Дзержинского района по данной ситуации.