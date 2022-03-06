Инвалида из Тагила специалист службы занятости отправила искать работу в интернете

Родственники есть, обещали помочь. Но дело в другом — я сейчас потрачу столько времени на всю эту канитель, я мог бы уже работать. Запись в МФЦ только в определённые дни, а это опять очереди и риск заразиться. Странно, что в Центре занятости про ковид знают и из-за него не работают с людьми. А в МФЦ про болезнь, видимо, не слышали, говорит герой материала.