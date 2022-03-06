Mastercard и Visa приостанавливают работу в России

Как сообщили в Центробанке РФ, санкции не коснуться пластиковых карт, выпущенных в России — эти способы оплаты будут доступны. Но только на территории РФ. И наоборот — Mastercard и Visa, выпущенные за рубежом, в России работать не будут. Невозможно будет и оплатить ими покупки в интернет-магазинах из-за рубежа.