Mastercard и Visa приостанавливают работу в России

Mastercard и Visa приостанавливают работу в России
Mastercard и Visa приостанавливают работу в России
6 марта, 10:25ОбществоФото: 1МI
Платежные системы Mastercard и Visa приостанавливают свою работу в России. Однако работать карточки будут.

Как сообщили в Центробанке РФ, санкции не коснуться пластиковых карт, выпущенных в России — эти способы оплаты будут доступны. Но только на территории РФ. И наоборот — Mastercard и Visa, выпущенные за рубежом, в России работать не будут. Невозможно будет и оплатить ими покупки в интернет-магазинах из-за рубежа.

При этом Mastercard заявил о том, что возобновит операции в России, когда сочтет это нужным, пишут РИА Новости.

Для своих граждан российские банки выпустили карты платежной системы МИР, которые будут работать за границей в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии.

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Операция на Украине
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