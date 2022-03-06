Омские рестораторы заявили об удорожании меню

Как заявили рестораторы, они стали заложниками экономической ситуации. Из-за падения курса рубля доставка продуктов питания подорожала на 20-25%. Это касается бара «Тесторан», фудмаркета «Гараж», ресторана «Хаус Миссис Клаус» и целого ряда других. Где можно скушать бургер, стейк, пончики. Заказать икру, фуа-гра или что-то другое.
Соучредитель нескольких заведений общепита Василий Хомицкий растерян. По его словам то, когда цены остановятся, неизвестно: указанные в прайсах цифры пересматриваются почти ежедневно. А в сети ресторанов «Маниллов Gourmet» обратили внимание на удорожание продуктов питания. Например, охлажденная семга сегодня стоит на 30% больше. И все из-за обесценивания курса национальной валюты.
Обвал рубля отразился и на поставках импортного алкоголя. Из-за санкций в отношении России многие марки вин, например, теперь недоступны. А те поставщики, кому «вход» еще не закрыт, заняли выжидательную позицию, отмечают рестораторы. Нет, алкоголь с прилавков в Омске не пропадет, но что цены будут кусаться — уже мало кто сомневается. Если исчезнут импортные напитки, то их просто заменят отечественными.
Поднимать цены на блюда Василий Хомицкий считает самоубийством. Чтобы не оказаться в убытках, придется многим пожертвовать, объемами прибыли — тоже, говорит он. С этим согласен и совладелец омского ресторана «У Пушкина» Олег Лобов. Отельер рассказал, что уже готовится «оценивать тенденции посещаемости после выходных».
Омские рестораторы пока не поднимали цены на блюда в своих заведениях. Паники у них особо нет, а вот озабоченность текущей ситуацией — имеется. Сложнее всего будет тем, кто начал свои первые шаги. И кто еще не знает как можно переформатировать бизнес, сообщает «Город55».
Напомним, санкции в отношении России страны Евросоюза, Канада, США, Великобритания и Австралия ввели после начала военной операции на Украине. Эти действия, по словам официальных лиц, направлены на подрыв экономики РФ. Счета ряда отечественных банков за границей заморожены, а партнерские связи с многими предприятиями разорваны. На вечер 6 марта 1 доллар по курсу ЦБ торговался по 105,8 рубля, а 1 евро стоил уже 115,6 рубля.