Омские рестораторы заявили об удорожании меню

Обвал рубля отразился и на поставках импортного алкоголя. Из-за санкций в отношении России многие марки вин, например, теперь недоступны. А те поставщики, кому «вход» еще не закрыт, заняли выжидательную позицию, отмечают рестораторы. Нет, алкоголь с прилавков в Омске не пропадет, но что цены будут кусаться — уже мало кто сомневается. Если исчезнут импортные напитки, то их просто заменят отечественными.