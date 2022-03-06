РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий

РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий
РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий
Сегодня, 12:49Общество
На интернет-портале «Российских железных дорог» (РЖД) заработал сервис заказа гостиниц и экскурсий, созданный на основе российского программного обеспечения. В данный момент к нему подключены более 60 тысяч объектов размещения, перечень которых пополняется.

Чтобы получить соответствующие услуги, пользователю сайта нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru, определиться с подходящим вариантом проживания и произвести оплату. В системе отображена информация обо всех услугах отелей, а также их рейтинги, условия бронирования и отзывы туристов. Об этом пишет NewsNN.ru.

Кроме бронирования гостиницы, посетители сайта могут заказать экскурсии, предварительно ознакомившись с полной информацией об экскурсионной поездке, дате ее проведения и условиях бронирования.

Примечательно, что с 5 марта голландский сервис онлайн-резервирования отелей Booking.com остановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Сейчас при попытке найти отель в России или Беларуси появляется сообщение об отсутствии вариантов, соответствующих критериям поиска.

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