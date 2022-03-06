РЖД запустили свой сервис для бронирования отелей и экскурсий

Чтобы получить соответствующие услуги, пользователю сайта нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru, определиться с подходящим вариантом проживания и произвести оплату. В системе отображена информация обо всех услугах отелей, а также их рейтинги, условия бронирования и отзывы туристов. Об этом пишет NewsNN.ru.
Кроме бронирования гостиницы, посетители сайта могут заказать экскурсии, предварительно ознакомившись с полной информацией об экскурсионной поездке, дате ее проведения и условиях бронирования.
Примечательно, что с 5 марта голландский сервис онлайн-резервирования отелей Booking.com остановил предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Сейчас при попытке найти отель в России или Беларуси появляется сообщение об отсутствии вариантов, соответствующих критериям поиска.