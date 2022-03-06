Украинская сторона подтвердила смерть переговорщика с Россией Дениса Киреева

Этот украинский дипломат погиб 5 марта в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, это дело рук СБУ. Сегодня гибель Дениса Киреева официально признало и министерство обороны Незалежной. Якобы он выполнял некое специальное задание и погиб, сообщает ren.tv.
Денис Киреев был в составе украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Его лицо встречается на фотографиях заседания в Гомельской области Республики Беларусь, однако официальные данных об этом отсутствуют.
Украинские СМИ приписывали Кирееву связь с российской разведкой и оперативный псевдоним «Хороший». Денис Киреев погиб на 46 году жизни. У него остались жена и трое детей.