Украинская сторона подтвердила смерть переговорщика с Россией Дениса Киреева

Украинская сторона подтвердила смерть переговорщика с Россией Дениса Киреева
Украинская сторона подтвердила смерть переговорщика с Россией Дениса Киреева
Сегодня, 16:14ОбществоФото: скриншот видео телеканала Россия 24

Власти Украины признали смерть переговорщика Дениса Киреева

В Министерстве обороны Украины подтвердили смерть Дениса Киреева. Он входил в состав первой делегации, которая вела переговоры с российской стороной в Гомельской области.

Этот украинский дипломат погиб 5 марта в Киеве. Как заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, это дело рук СБУ. Сегодня гибель Дениса Киреева официально признало и министерство обороны Незалежной. Якобы он выполнял некое специальное задание и погиб, сообщает ren.tv.

Денис Киреев был в составе украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию вооруженного конфликта. Его лицо встречается на фотографиях заседания в Гомельской области Республики Беларусь, однако официальные данных об этом отсутствуют.

Украинские СМИ приписывали Кирееву связь с российской разведкой и оперативный псевдоним «Хороший». Денис Киреев погиб на 46 году жизни. У него остались жена и трое детей.

Сюжеты:
Операция на Украине
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