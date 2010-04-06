Каждое третье преступление в г. Нижний Тагил – экономическое

Мы живём в условиях, когда законодательная база, касающаяся экономики, постоянно изменяется. Именно поэтому преступления в экономической сфере очень трудно выявить и доказать. Но в последнее время работники нижнетагильского следственного управления научились раскрывать такие правонарушения. Экономические и налоговые преступления, квартирные кражи, разбои, грабежи – расследование и пресечение этих деяний ложиться на плечи следственного управления. Сегодня они отмечают профессиональный праздник – день работника следственных органов. В следственном управлении при УВД г. Нижний Тагил трудятся 136 следователей.