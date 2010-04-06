Передвигаться по льду в г. Нижний Тагил безопасно. Но это только пока
6 апреля 2010, 17:15ОбществоArtem
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Но уже примерно через неделю рисковать не стоит. Об этом нам рассказал начальник поисково-спасательной группы Владимир Александренко.
По его словам, сейчас толщина льда на Нижнетагильских водоемах около 55 сантиметров. Как только лед отойдет от берега, спасатели развешают предупредительные таблички. Сегодня водные спасатели отправились в Екатеринбург на курсы повышения квалификации. А когда вернутся домой, начнут отрабатывать навыки по спасению провалившихся под лед. Спасатели рекомендуют тагильчанам обращать внимание на развешанные по берегам аншлаги, а начиная со следующей недели без надобности на лед просят не выходить.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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