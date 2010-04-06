Передвигаться по льду в г. Нижний Тагил безопасно. Но это только пока

По его словам, сейчас толщина льда на Нижнетагильских водоемах около 55 сантиметров. Как только лед отойдет от берега, спасатели развешают предупредительные таблички. Сегодня водные спасатели отправились в Екатеринбург на курсы повышения квалификации. А когда вернутся домой, начнут отрабатывать навыки по спасению провалившихся под лед. Спасатели рекомендуют тагильчанам обращать внимание на развешанные по берегам аншлаги, а начиная со следующей недели без надобности на лед просят не выходить.