Посмотреть на тигров и пообщаться с Запашными – водят неблагополучных детей в г. Нижний Тагил

Уже три группы, то есть около 200 детей из неблагополучных семей, сирот и подростков, состоящих на учёте в ПДН, посетили репетиции цирка. В конце недели смотреть хищных кошек отправится последняя группа детей. Ребята проведут в цирке три часа. Они посмотрят репетицию представления с тиграми, потом пообщаются с братьями Запашными. А после репетиции им раздадут буклеты о вреде алкоголя, табака и наркотиков. Такой поход в цирк – уникальная возможность для этих ребят, ведь сироты и дети из неблагополучных семей никогда не смогут себе позволить купить билет на шоу, считает ведущий специалист управления по делам молодёжи Светлана Мусатова.