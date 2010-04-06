Посмотреть на тигров и пообщаться с Запашными – водят неблагополучных детей в г. Нижний Тагил
6 апреля 2010, 16:38ОбществоArtem
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Такую акцию управлению по делам молодёжи г. Нижний Тагил предложила провести мать знаменитых дрессировщиков Татьяна Запашная.
Уже три группы, то есть около 200 детей из неблагополучных семей, сирот и подростков, состоящих на учёте в ПДН, посетили репетиции цирка. В конце недели смотреть хищных кошек отправится последняя группа детей. Ребята проведут в цирке три часа. Они посмотрят репетицию представления с тиграми, потом пообщаются с братьями Запашными. А после репетиции им раздадут буклеты о вреде алкоголя, табака и наркотиков. Такой поход в цирк – уникальная возможность для этих ребят, ведь сироты и дети из неблагополучных семей никогда не смогут себе позволить купить билет на шоу, считает ведущий специалист управления по делам молодёжи Светлана Мусатова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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