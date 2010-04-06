Представитель мусульман г. Нижний Тагил войдёт в состав совета по борьбе с экстремизмом
6 апреля 2010, 17:21ОбществоArtem
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Этот совет намерены создать мусульмане Среднего Урала. В него войдут мусульманские духовные лидеры региона, представители мусульманской общественности и интеллигенции.
Он будет координировать работу по просвещению населения относительно ценностей Ислама. Ведь именно отсутствие религиозной грамотности позволяет террористам внушать людям экстремистские идеи, считает имам нижнетагильской мечети Фанис Хазрат.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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