Штраф за отсутствие техосмотра увеличился
6 апреля 2010, 16:55ОбществоArtem
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Изменения в Кодекс об административных правонарушениях подписал Дмитрий Медведев.
Теперь за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр, придется заплатить 800 рублей. Напомню, что ранее штраф составлял 100 и 200 рублей соответственно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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