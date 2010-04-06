Свердловские депутаты выбрали двух вице-спикеров
6 апреля 2010, 17:46ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты Свердловской областной Думы сегодня закончили формирование руководства состава палаты.
Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», народные избранники наконец определились с кандидатурами двух заместителей председателя думы. Как и предполагалось, одним из них стал и.о. руководителя свердловской фракции «Единая Россия» Анатолий Сухов. За него проголосовало 22 депутата. Вторым вице-спикером, по предложению председателя думы Елены Чечуновой, стал руководитель региональной фракции КПРФ Владимир Краснолобов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей