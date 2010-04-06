Свердловские депутаты выбрали двух вице-спикеров

Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», народные избранники наконец определились с кандидатурами двух заместителей председателя думы. Как и предполагалось, одним из них стал и.о. руководителя свердловской фракции «Единая Россия» Анатолий Сухов. За него проголосовало 22 депутата. Вторым вице-спикером, по предложению председателя думы Елены Чечуновой, стал руководитель региональной фракции КПРФ Владимир Краснолобов.