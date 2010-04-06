Свежая сельхозпродукция по низким ценам – очередную ярмарку готовят в г. Нижний Тагил

Ожидается, что на площади перед кинотеатром «Современник» павильоны со своей продукцией откроют свыше пятидесяти товаропроизводителей Свердловской области. Тагильчанам будет предложена на ярмарке в большом ассортименте свежая продукция по минимальным ценам изготовителя. Также посетителей ждет специальная концертная программа местных творческих коллективов. Организаторы планируют привезти на площадь детские аттракционы, чтобы взрослые смогли провести свой выходной день с пользой от выгодных покупок и одновременно отдохнуть на ярмарке с детьми, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.