Участок ЛЭП «Южная – Тагил» упрочнят дополнительными опорами
6 апреля 2010, 17:10ОбществоArtem
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Энергетики МЭС Урала приступили к установке дополнительных опор на гололедоопасном участке линии электропередачи 500 киловольт «Южная – Тагил».
Эта линия осуществляет электроснабжение градообразующих предприятий Нижнего Тагила – УВЗ и НТМК. Опасный участок длинной почти 5 километров проходит по горе Сухарной, вблизи поселка Висим. Зимой из-за высокой влажности и перепадов температур на проводах образуется лед. Это может привести к их обрыву. Поэтому энергетики установят дополнительные опоры: две анкерных и 13 промежуточных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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