Участок ЛЭП «Южная – Тагил» упрочнят дополнительными опорами

Эта линия осуществляет электроснабжение градообразующих предприятий Нижнего Тагила – УВЗ и НТМК. Опасный участок длинной почти 5 километров проходит по горе Сухарной, вблизи поселка Висим. Зимой из-за высокой влажности и перепадов температур на проводах образуется лед. Это может привести к их обрыву. Поэтому энергетики установят дополнительные опоры: две анкерных и 13 промежуточных.