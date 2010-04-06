В г. Нижний Тагил наградили семьи, лучше других знающие свои избирательные права

Победителями стала семейная команда Черепановых. Их материалы будут направлены на конкурс в Межтерриториальный Центр повышения правовой культуры. Второе место у семьи Бабайловых, третье – у Киряевых. Кроме того, в разных номинациях отмечены команды Гудиных, Шишлянниковых, Гутсон и Солиных.