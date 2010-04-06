В г. Нижний Тагил наградили семьи, лучше других знающие свои избирательные права
6 апреля 2010, 16:49ОбществоArtem
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Тагилстроевская территориальная избирательная комиссия подвела итоги районного конкурса «Избирательный процесс глазами российской семьи».
Победителями стала семейная команда Черепановых. Их материалы будут направлены на конкурс в Межтерриториальный Центр повышения правовой культуры. Второе место у семьи Бабайловых, третье – у Киряевых. Кроме того, в разных номинациях отмечены команды Гудиных, Шишлянниковых, Гутсон и Солиных.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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