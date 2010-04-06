Желающих поучаствовать в олимпиаде по избирательному праву просят поторопиться
6 апреля 2010, 16:43ОбществоArtem
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Заявки будут приниматься до 17-го апреля. В олимпиаде смогут принять участие старшие школьники, а также студенты ВУЗов и других учебных заведений.
Олимпиаду организуют Тагилстроевский избирком совместно с НТИ УГТУ-УПИ. Олимпиада на знание избирательного права будет проводиться в 2 тура. Первый - компьютерное тестирование, а второй - конкурс эссе. Все детали можно уточнить по телефону 25-69-22. Либо по электронной почте eup-olimp@yandex.ru, ICQ 354052863.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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