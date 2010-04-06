Жители г. Нижний Тагил задолжали коммунальщикам почти полмиллиарда

Из них 304 миллиона – за коммунальные услуги, а 180 миллионов – за жилье. Такие данные директор компании «Расчеты и Платежи» Ольга Борисова озвучила на совещании мэра с управляющими компаниями. При этом, по ее словам, долги с начала года сократились на 139 миллионов рублей. Во многом, благодаря активной работе с должниками. Так, по словам Ольги Борисовой, неплательщикам высылаются предупреждения и требования в форме исковых заявлений.