Жители г. Нижний Тагил задолжали коммунальщикам почти полмиллиарда
6 апреля 2010, 17:27ОбществоArtem
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Если точнее, то долги горожан за услуги в сфере ЖКХ сегодня составляют 484 миллиона рублей.
Из них 304 миллиона – за коммунальные услуги, а 180 миллионов – за жилье. Такие данные директор компании «Расчеты и Платежи» Ольга Борисова озвучила на совещании мэра с управляющими компаниями. При этом, по ее словам, долги с начала года сократились на 139 миллионов рублей. Во многом, благодаря активной работе с должниками. Так, по словам Ольги Борисовой, неплательщикам высылаются предупреждения и требования в форме исковых заявлений.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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