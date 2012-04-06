Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Азартен и строг, сложения крепкого, лицом пригож» - так описала лучшего участкового Нижнего Тагила корреспондент «Уральского рабочего»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Азартен и строг, сложения крепкого, лицом пригож» - так описала лучшего участкового Нижнего Тагила корреспондент «Уральского рабочего»

6 апреля 2012, 15:29Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?