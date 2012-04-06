«Азартен и строг, сложения крепкого, лицом пригож» - так описала лучшего участкового Нижнего Тагила корреспондент «Уральского рабочего»

Может, грозен с виду майор полиции? Нет, он не великан, но сложения крепкого, лицом пригож, на улыбку не скуп, у такого мужчины во цвете лет и имя подходящее – Венер так описывает внешность участкового Татьяна.

Она также отмечает качества характера Венера. По ее словам, он «азартен и строг», и именно это, и еще большая профессиональная ответственность, позволяет ему быть одним из лучших участковых Нижнего Тагила. Рассказывает корреспондент и об отделении полиции, в котором служит инспектор.

В отделе полиции № 18 Тагилстроевского района Нижнего Тагила целый интернационал подобрался: татарин, русский, армянин, украинец, азербайджанец. Начальник участковых инспекторов майор Аветис Акопян о подчиненном Хафизове говорит образно: - Он ощущает свою значимость на территории. Я бы назвал это чувством собственности в самом хорошем смысле слова. Он так рассуждает: на «моей земле» люди должны жить спокойно. И получает удовлетворение от результата отмечает Татьяна Кононова.