Депутаты предложили лишать пьяных водителей прав пожизненно

В том случае, если автомобилист попадался на таком нарушении неоднократно, его могут пожизненно лишить прав и конфисковать машину. Сколько раз водитель должен нарушить ПДД, чтобы остаться без удостоверения, Лысаков не уточнил. До того, как направить законопроект в Госдуму, он будет выставлен на общественное обсуждение, в котором примут участие депутаты, сенаторы, представители правоохранительных органов и врачи-наркологи. По словам Лысакова, один из наиболее спорных моментов в документе – конфискация у злостного нарушителя автомобиля, поскольку транспортное средство является частной собственностью. Кроме того, машина не всегда принадлежит нарушителю. Тем не менее, депутат рассчитывает, что такая мера получит одобрение. Однако она «должна применяться только в случае неоднократного нарушения и назначать такое наказание должен суд с учетом всех обстоятельств», отметил Лысаков. В августе 2011 года с инициативой пожизненно лишать прав водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, выступила с общественная организация «Антиалкогольный фронт». Тогда это предложение поддержали в Госдуме и Совете Федерации, однако соответствующий законопроект направлен в парламент не был. Ранее с инициативой лишать прав пожизненно за управление автомобилем в нетрезвом виде выступали бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, а также заместитель главы МВД Виктор Кирьянов. Однако тогда их предложения приняты не были.