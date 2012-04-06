ФДО Нижнего Тагила отпразднует свой День рождения (видео)

Праздник будет отмечаться на широкую ногу: на вечеринку соберутся «ветераны» движения, действующие лидеры и новички. Сами организаторы так описывают круг людей, которые соберутся на праздник: «это все те, кто вырос в ФДО, те, кто организацию любит и ценит. Вечеринка открытая, на нее могут попасть все желающие.

Как рассказывает руководитель ФДО Анастасия Киселева, в программе вечера будет много сюрпризов и конкурсов с интересными подарками. Билеты можно будет приобрести при входе или заказать по телефону, указанному в афише.

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Каждый год мы придумываем, чем бы удивить друзей и коллег, отмечая праздники. При этом многие кретивщики выбирают активные виды отдыха. Например, день рождение или корпоративный праздник интересно будет отметить в пейнтбольном клубе.