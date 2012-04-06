Грядущее лето богато на события: фестиваль воздухоплавания, мотогонки, «Арт-Чусовая»

Как сообщает пресс-служба «Центра развития туризма Свердловской области», объединенный событийный календарь Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края включает 80 туристских мероприятий.

Половина из них пройдет в Свердловской области. Так, в трёх городах Свердловской области (Верхотурье, Невьянске и Качканаре) со 2 по 9 сентября состоится III Международный фестиваль документального туристического кино «Свидание с Россией».

В Ирбите с 17 по 19 августа пройдет международный маршрут «Великий чайный путь». В селе Нижняя Синячиха в эти же даты состоится туристско-фольклорный обрядовый фестиваль «Яблочный спас».

Помимо этого, запланированы военно-исторический фестиваль в окрестностях Тобольска, фестиваль изобразительных и прикладных искусств «Арт-Чусовая», фестиваль колокольного звона и этап Чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с коляской в Каменск-Уральском, фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре.