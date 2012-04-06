Итоги семинара по интернет-маркетингу: информация - нефть будущего (фото)

Продвижение бизнеса в сети интернет можетприносить дополнительный финансовый доход, привлекать новых и удерживать постоянных клиентов, повышать лояльность потребителей и узнаваемость компании. Все вышеперечисленное будет успешным и эффективным при правильном использовании определенных инструментов.

Что же произошло?

Первым выступил Артем Николаевский, сертифицированный sales-тренер Apple. Он начал мастер-класс с рассказа об основных ценностях яблочной компании.Линейка продуктов создана людьми для людей, именно поэтому учтены качество, простота и удобствоиспользования. Основные постулаты просты: инновации, интеграция, простота использования, значимость и профессионализм. Им это удается потому, что производители не просто умеют делать вещи нужные людям, а влюблены и увлечены этим занятием.

Уже в течение первого блока, который представлял собой выступление Артема Николаевского, одетого в черную водолазку, из зала доносилось то заветное и мало кому понятное в названии форума - «вау». Сертифицированный sales-тренер Apple рассказывал, и что самое главное – показывал, преимущества работы с яблочной техникой, чем и вызвал бурную реакцию зала выраженную в восхищенных вздохах и комментариях «волшебник» в свой адрес. Как подтвердила практика, каждый второй использует свой гаджет на пару процентов. Именно поэтому наглядно было показано и рассказано о «фишках» использования телефонов, планшетов и ноутбуков. После iМаркетинга, предполагаю, что«клуб фанатов» техники Apple расширится.

Игорь Манн и Виталий Мышляев, авторы системы iМаркетинг, открыли секреты успешного продвижения в интернете. В самом начале своего выступления Игорь Манн недвусмысленно дал понять, что после форума многие из присутствующих задумаются над изменением, а возможно даже и над тем, чтобы разработать новый сайт под ключ своих компаний.

Спикеры объяснили целевые действия, отвечающие на ряд вопросов: как привлекать, как убеждать, как удержать.Необходимо оставаться человеком не только когда вы работаете напрямую с клиентом, но и в сети: каждый, даже потенциальный клиент, ждет к себе индивидуального подхода и интереса. Именно поэтому любой компании в глобальной сети необходим «человеческий интерфейс».

Несмотря на то, что этот блок оказался самым продолжительным по времени, спикеры умело работали с аудиторией, удерживая ее внимание, поэтому информация воспринималась легко и что самое главное, каждый участник получил определенный ценный багаж знаний о нераскрытых возможностях продвижения в сети Интернет. Огромный поток информации просто, доступно, понятно укладывался«по полочкам» слушателей. Руководители пришли к нескольким выводам: они работают в правильном направлении или им необходимо многое менять и «залатать не мало дыр», нужно много и упорно работать для продвижения.

В целом, можно сделать вывод, что работа в интернете «не паханное поле», которое необходимо освоить для благополучия и процветания компании.

Дополнительно в программе Вау-форума iПродюсер, совместно со стратегическим партнёром, презентовали online-сервис по продаже квартир. Интересна идея была тем, что раскрывался механизм продажи через интернет. Безусловно, в теории процесс сложный, но на практике он уже становится возможным. Вывод: в совсем скором времени, имея средства, мы будем покупать не только книги и диски, но и квартиры, и машины через интернет-магазины.

Никто не забыл и про сюрприз от генерального партнёра - розыгрыш iPad2. Счастливой обладательницей новенького гаджета стала представительница рекламной компании Real Media Тюмень. Получать подарок она пошла, впрочем, выпустив из рук точно такую же модель планшетки. «Все-таки полезно поддерживать наши мероприятия» - пошутил Сергей Разуваев, директор ГК «Маркетинг-Консультант».

Сухой остаток

Итак, первый Вау-форум iМаркетинг завершен. О результатах и выгодах для регионального бизнес-сообщества судить пока рано, однако в скором времени отличным положительным критериеммогут стать измененные, удобные в навигации, а также созданные по последнему слову дизайна сайты тюменских компаний.

Мы видим интернет везде и во всем, это своего рода революция, которую невозможно повернуть вспять, в обратное направление. Необходимо подстраиваться, учиться и применять инструменты продвижения нового времени.Этот временной момент мы не можем ждать в будущем, оглядитесь вокруг – наше поколение уже в нем.

Первые отзывы участников:

Мы много полезного узнали, будем это внедрять.

Юлия Нестерова, медиахолдинг «Радио Западной Сибири».

Впечатлила картинка «лицо нужно разворачивать туда, что ты хочешь продать». Доступно и понятно. Игоря Манна вижу впервые, могу сказать, магнетизмом обладает, слушаешь его, очень интересно.

Анатолий Балабанов, компания «ЭДВ-Тюмень».

Информацию будем применять, и внедрять прямо сейчас, осталось только решить, кому поручить это дело.

Алексей Сырчин, компания «Трест Уралстальконструкция - Тюмень».

Некоторые моменты мы уже знали, так как я часто посещаю различные форумы в других городах, но хорошо, что их курируют и в Тюмени.

Вильдан Хусаинов, портал Tumix.

Слушаешь, смотришь с удовлетворением: что-то я сделал на сайтах, что-то упустил. Очень надеюсь, что возьму презентацию и по ней все по шагово проверю, но уже говорю, что отметил для себя, что да - это мы сделали, и нет - мы это упустили. Значит, уже я пришел не зря, полезно.

Геннадий Сауков, ARSIB Holding Group

Впечатление, безусловно, положительные. Я не в первый раз вижу Игоря Манна, он всегда мне интересенкак спикер, бизнесмен и человек. Прелесть таких семинаров в том, что идет четкое структурирование, все складывается «по полочкам» - на свои места. После таких мероприятий по-другому смотришь на свой бизнес. Мы все уникальные, но проблемы у нас одинаковые, и их необходимо решать с помощью квалифицированных специалистов - это быстро и эффективно.