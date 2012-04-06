Каждый день бизнесмены доверяют Интернет-банку Банка24.ру более 2 миллиардов рублей

Растут не только суммы, но и число платежей в Интернет-банке – в марте юридические лица совершили свыше 362 тысяч платежей в режиме онлайн. Это на 13% больше, чем в феврале.

Также в марте каждый день к системе дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц подключались в среднем 72 новых клиента. Предприниматели выбирают Интернет-банк Банка24.ру за его удобство, широкий функционал и скорость.

У нас сейчас проходит специальная акция «Тест-драйв». Ее суть в том, что бизнесмены могут позвонить по телефону 8 800 2000 024 и пригласить специалиста банка для открытия счета прямо в офис своей компании. Мы бесплатно приедем, откроем счет и дадим месяц обслуживания по тарифу «Универсальный» рассказала Дарья Самарева, руководитель отдела развития корпоративного бизнеса Банка24.ру.