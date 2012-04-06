Lamborghini провела в Нью-Йорке секретную презентацию внедорожника

Тем не менее, чешский портал Autoforum успел скопировать опубликованную информацию. Как писал Болиан, прототип внедорожника Lamborghini по своим габаритам близок к Audi Q7, а силуэт автомобиля из-за покатой крыши близок к BMW X6. Концепт-кар был окрашен в красный цвет, имел 24-дюймовые углепластиковые колесные диски, карбон-керамические тормозные диски, задний диффузор, четыре прямоугольных патрубка выпускной системы и большую дверь багажника. Кроме того, вместо зеркал заднего вида были установлены небольшие видеокамеры. В салоне новинки, отделанном кожей и карбоном, было четыре посадочных места, сиденья, которые по дизайну напоминали кресла суперкара Sesto Elemento, а также приборная панель от модели Aventador. Ожидается, что внедорожник Lamborghini будет построен на той же платформе, которую планируется использовать для следующего поколения Audi Q7 и, в укороченном виде, для новых Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. В конструкции модели станут использовать углепластик и алюминий. В моторном отсеке разместится 5,2-литровый десятицилиндровый двигатель от суперкара Gallardo, форсированным приблизительно до 580 лошадиных сил. Также не исключена возможность появления гибридного варианта. Он получит силовую установку, сочетающую в себе аналогичный агрегат V10, 107-сильный электромотор и комплект литий-ионных батарей. Ожидается, что суммарная мощность такой установки составит около 660-700 лошадиных сил. Публичный дебют внедорожника состоится в текущем месяце на моторшоу в Пекине. В серию модель, как предполагается, будет запущена в 2015 году.