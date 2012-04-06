Lamborghini провела в Нью-Йорке секретную презентацию внедорожника
Эд Болиан, директор по продажам компании Motorcars of Georgia, которая является одним из американских дилеров Lamborghini, подтвердил появление внедорожника итальянской марки. Прототип модели был представлен небольшой группе клиентов на моторшоу в Нью-Йорке в рамках специальной закрытой презентации, куда не допускались журналисты. После посещения мероприятия Болиан рассказал о концепт-каре на своем сайте, однако вскоре эта запись была удалена.
Тем не менее, чешский портал Autoforum успел скопировать опубликованную информацию. Как писал Болиан, прототип внедорожника Lamborghini по своим габаритам близок к Audi Q7, а силуэт автомобиля из-за покатой крыши близок к BMW X6. Концепт-кар был окрашен в красный цвет, имел 24-дюймовые углепластиковые колесные диски, карбон-керамические тормозные диски, задний диффузор, четыре прямоугольных патрубка выпускной системы и большую дверь багажника. Кроме того, вместо зеркал заднего вида были установлены небольшие видеокамеры. В салоне новинки, отделанном кожей и карбоном, было четыре посадочных места, сиденья, которые по дизайну напоминали кресла суперкара Sesto Elemento, а также приборная панель от модели Aventador. Ожидается, что внедорожник Lamborghini будет построен на той же платформе, которую планируется использовать для следующего поколения Audi Q7 и, в укороченном виде, для новых Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. В конструкции модели станут использовать углепластик и алюминий. В моторном отсеке разместится 5,2-литровый десятицилиндровый двигатель от суперкара Gallardo, форсированным приблизительно до 580 лошадиных сил. Также не исключена возможность появления гибридного варианта. Он получит силовую установку, сочетающую в себе аналогичный агрегат V10, 107-сильный электромотор и комплект литий-ионных батарей. Ожидается, что суммарная мощность такой установки составит около 660-700 лошадиных сил. Публичный дебют внедорожника состоится в текущем месяце на моторшоу в Пекине. В серию модель, как предполагается, будет запущена в 2015 году.
Фото Lamborghini