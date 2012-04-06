На дорогах сегодня опасно, предупреждают госавтоинспекторы
6 апреля 2012, 10:36Общество
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Водителям рекомендовано не садиться за руль для дальних поездок.
В связи со снегопадами и низкими температурами в темное время сутокГИБДД рекомендует водителям при выборе скорости учитывать состояниедорожного покрытия, видимость в направлении движения.
Также ГИБДД советует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния и избегать обгонов и других опасных маневров.
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