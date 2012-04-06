Посетители драмтеатра выбирают лучший вариант памятника Мамину-Сибиряку
6 апреля 2012, 09:00Общество
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Драматический театр и нижнетагильское отделение Союза художников России проводят выставку проектов памятнику уральскому писателю.
Выставка проходит в большом фойе театра. Выбор лучшего варианта делаютзрители драматического театра. Голосование началось вчера ипродлится еще два дня – сегодня, 6-го апреля, и завтра.
Памятник планируется установить осенью, накануне празднования 160-летияуральского пиcателя, сообщали порталу Weburg в Свердловском отделенииСТД РФ.
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