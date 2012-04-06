Россия заняла 76-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран мира

В десятку счастливых стран вошли Дания,Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Канада и Швейцария. Ненамного отстают от них Швеция, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.

Наименеесчастливыми являются Центрально-АфриканскаяРеспублика, Бенин и Того. Всего в рейтинг вошли более 150 стран мира.