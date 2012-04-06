Россия заняла 76-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран мира
6 апреля 2012, 09:13ОбществоОльга
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Россия заняла 76-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран мира по версии исследователей Колумбийского университета.
В десятку счастливых стран вошли Дания,Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Канада и Швейцария. Ненамного отстают от них Швеция, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.
Наименеесчастливыми являются Центрально-АфриканскаяРеспублика, Бенин и Того. Всего в рейтинг вошли более 150 стран мира.
Присоставлении рейтинга учитывались уровеньблагосостояния, социальная поддержка населения, приверженностьдемократическим принципам и сведения о коррупции, обеспеченность населения рабочими местами, состояние душевного и физического здоровья граждан.
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