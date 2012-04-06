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Россия заняла 76-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия заняла 76-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран мира

6 апреля 2012, 09:13ОбществоОльга
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