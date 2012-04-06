Сезонные ограничения на движение коснутся 1,5 миллиона грузовиков
6 апреля 2012, 08:19ОбществоРОман БОТов
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Временные ограничения на движения грузовиков по дорогам федерального значения в весенний период (с 1 апреля по 25 июня) коснутся около 1,5 млн автомобилей, сообщил начальник управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Росавтодора Игорь Астахов. «Все мы знаем, что у нас 41 млн автомобилей всего в стране, – приводит его слова РИА «Новости». – Из них 5 млн единиц грузовиков, а из этих грузовиков всего 1,5 млн автомобилей с общей массой свыше 12 тонн.
Так вот этих 1,5 млн автомобилей и касаются эти ограничения. При чем в этих 1,5 млн автомобилей находятся еще и те автомобили, которые перевозят грузы, на которые эти ограничения не распространяются». Ранее сообщалось, что Росавтодор с 1 апреля 2012 года по 25 июня вводит временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по федеральным автомобильным дорогам с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось. Все автомобили, у которых выявлено данное нарушение, должны будут заплатить определенный взнос для завершения поездки.
Фото: ria.ru
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