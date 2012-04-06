Сезонные ограничения на движение коснутся 1,5 миллиона грузовиков

Так вот этих 1,5 млн автомобилей и касаются эти ограничения. При чем в этих 1,5 млн автомобилей находятся еще и те автомобили, которые перевозят грузы, на которые эти ограничения не распространяются». Ранее сообщалось, что Росавтодор с 1 апреля 2012 года по 25 июня вводит временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по федеральным автомобильным дорогам с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось. Все автомобили, у которых выявлено данное нарушение, должны будут заплатить определенный взнос для завершения поездки.