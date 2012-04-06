Скутер Yamaha Adventure показали в Бангкоке
6 апреля 2012, 08:33ОбществоРОман БОТов
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На мотовыставке в столице Таиланда Бангкоке на днях был продемонстрирован концепт скутера Yamaha TTX Adventure – миниатюрной машины для путешественников вне трасс. У этого скутера, презентованного Yamaha Thailand, не совсем обычный дизайн, усиленная подвеска (с увеличенным ходом), дополнительные багажные объемы и очень укрепленная рама. Скутер снабжен 115-кубовым двигателем, и по мнению маркетологов Yamaha, ориентирован, в основном, на целевую аудиторию людей от 20 до 30 лет.
У аппарата также обращает на себя внимание широкое заднее колесо (размера 100/70-14), и конечно, очень оригинальная раскраска. Хотя когда скутеры пойдут в производство (когда именно, пока неясно), у них будет несколько, как минимум три, варианта цветовых решения, не обязательно камуфляжный. Эксперты уже успели раскритиковать эту машину. Многие из них считают, что аппарат не будет пользоваться особым спросом, даже на тайском рынке, где продается около 2 миллионов двухколесных транспортных средств в год, потому что для его задач – слишком маловат мотор, и это будет постоянно напрягать водителя.
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