Скутер Yamaha Adventure показали в Бангкоке

У аппарата также обращает на себя внимание широкое заднее колесо (размера 100/70-14), и конечно, очень оригинальная раскраска. Хотя когда скутеры пойдут в производство (когда именно, пока неясно), у них будет несколько, как минимум три, варианта цветовых решения, не обязательно камуфляжный. Эксперты уже успели раскритиковать эту машину. Многие из них считают, что аппарат не будет пользоваться особым спросом, даже на тайском рынке, где продается около 2 миллионов двухколесных транспортных средств в год, потому что для его задач – слишком маловат мотор, и это будет постоянно напрягать водителя.