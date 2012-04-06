Сотрудники Tagilcity.ru о поиске бронетранспортера, борьбе со спамом и секрете создания рекламных баннеров

Вопрос от Валерия: Как пришла идея создания портала, что было самое первое сделано?

Алексей Шляндов, менеджер по продажам: Так уж получилось, я стал одним из «родителей» сайта. Все началось с малого. Сначала был проанализирован рынок интернет-ресурсов в Нижнем Тагиле, мы оценили конкурентов. Потом был разработан проект сайта, зарегистрирован домен. Дизайн разрабатывался моим знакомым, работающим сейчас арт-директором Московского ЦУМа. Первое, что было сделано – мы начали публиковать новости. Одним из первых стал разрабатываться раздел «Афиша», который просуществовал в первозданном виде вплоть до марта этого года. Был создан раздел «Объявления». Сайт развивался, и теперь мы имеем крупнейший и самый посещаемый в Нижнем Тагиле портал. Tagilcity.ru в первозданном видедоступен и сейчас.

Откуда берутся идеи по созданию новых проектов и сервисов, усовершенствованию старых? Используются ли удачные проекты других сайтов?

Ирина Пономарева, директор: Идеи чаще всего приходят из головы. Причем не только из моей – все сотрудники портала буквально фонтанируют ими. И тут главное – уметь ими управлять и со временем самые удачные из них переводить в ранг проектов. Бывает, что идея классная, но для Тагила она неприменима, или она не будет стоить потраченных средств и усилий. У нас существует планирование реализации проектов, поэтому когда идея доходит до стадии планирования, она уже выглядит более осознанно. А если на других сайтах есть интересные находки, то почему бы их не использовать. Тем более что в процессе обдумывания они обрастают авторскими дополнениями, становясь не похожими на все то, что уже существует на других ресурсах.

Ирина Пономарева: Я работаю в сфере интернет-разработок с 2006 года.Устроилась контент-менеджером в одну веб-студию Екатеринбурга. Помню,тратила на проезд больше, чем зарабатывала. Уже через пол года я сталаруководителем проектов в серии -66.ru. Конечно, опыт этой работы дал мнебольше знаний, чем можно получить в любом из университетов по этойспециальности.

На что в первую очередь обращаешь внимание, принимая человека на работу в Tagilcity.ru?

Ирина Пономарева: Главное – чтобы человек был дружелюбный и умный.Дружелюбный сотрудник сможет без проблем уживаться в коллективе,общаться с клиентами, а умного можно всему научить. Конечно, есть такиедолжности, например, программист, которые нуждаются в глубоких знаниях.

О стремлении к идеалу и показателях посещаемости Tagilcity.ru

Ирина, а существует ли портал или сайт, который для тебя является неким идеалом?

Ирина Пономарева: Нет, такого сайта нет. Когда гонишься за чем-тоили за кем-то, то невольно переходишь на вторые роли, позицииотстающего. При этом тебе никогда не догнать, ведь пока ты пытаешьсянаверстать упущенное, конкурент продолжает шагать вперед. Пускай лучшена нас равняются, нас пытаются догнать.

Может ли сайт Нижнего Тагила соперничать по посещениям и просмотрам с областными, федеральными ресурсами?

Ирина Пономарева: Если речь идет о тагильской аудитории, токонечно, может. Например, я смотрю статистику посещаемости нашихпартнеров «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, посещаемость тагильчанна этих сайтах сравнима с Tagilcity.ru. А вот пересекаются ли этиаудитории, и на сколько процентов они пересекаются – это уже вопрос. Мысчитаем своей целевой аудиторией тагильчан и иногородних людей, которыесобираются приехать в город, например, на выставку вооружения. Некоторыесайты, захватывающие федеральный трафик, поступают нечестно поотношению к своим клиентам. Вроде посещаемость дикая, а толку от рекламыникакой. Мы в этом плане стараемся поступать честно. Конечно,иногородние пользователи заходят на наш сайт, но процент тагильчан средиобщего трафика – около 80.

Некоторые конкуренты обвиняют руководство сайта в накрутках вразличных рейтингах, например, на Uralwebe. Удивляются, почему уTagilcity.ru посещаемость больше, чем у официального сайта города. Что можешьответить на эти обвинения?

Ирина Пономарева: Убедиться в реальности посещаемости можно, открывежемесячный отчет, который предоставляет нам федеральный сервисстатистики Liveinternet. (Примечание автора - отчет LiveInternet по статистике TagilCity.ru за март) Накрутки выглядели бы неестественно, их было бывидно сразу. Например, посещения и просмотры рапределяются по десяткамтысяч реально существующих страниц сайта. Одних компаний в каталоге унас больше 4 тысяч. За все время работы сайта создано около 30 тысячновостей. Бывает, что страницу посмотрят несколько раз в месяц, но вкупе мы имеем такую посещаемость. Каждый может увидеть реальностьаудитории по отклику от размещения хотя бы даже бесплатного объявленияунас. И это результат слаженной работы коллектива Tagilcity.ru и нашихпартнеров. Ведь у нас работает не 2 человека: программист и продажник.Каждый может прийти к нам в гости и посмотреть: у нас 9 человек, икаждый выполняет свою уникальную работу.

Самокритика и «работа над ошибками»

Ирина Пономарева: Не хватает активности коммерческихклиентов. Хочется, чтобы они добавляли побольше новостей о своихкомпаниях, занимались обновлением своих страниц, выкладывали фото ивидео. Многие клиенты даже не знают, что всё это в том или ином видеможно делать самостоятельно и бесплатно, ведь это важно не только для ихбизнеса, но и развивает портал. Мы постоянно совершенствуемпользовательский интерфейс, поэтому сейчас работать в Виртуальном офисеклиентам не составляет никакого труда.

Пожелание от пользователя: «Избавьте форум от спама и придурков». Можете ли обнадежить по этому поводу, планируется ли вводить что-то новое, какие меры по борьбе со спамом уже приняты?

Александра Балуева, руководитель Отдела информационного развития: От людей, которых автор назвал «придурками», не защищен никто – ни продавец в магазине, ни водитель на дороге, ни посетитель форума TagilCity.ru. От встречи с людьми, которые нам не нравятся, мы не застрахованы, это факт. Как и факт то, что кто-то и нас может считать этими самыми «придурками». Поэтому я советую не доводить беседы в сети до уровня ссоры в детском саду с фразами типа «Сам дурак!», берегите нервы. Кстати, в таких ситуациях, когда кто-то на форуме очень раздражает, полезнее всего выключить компьютер и немного отвлечься – почитать книгу, сварить суп или поиграть с домашним питомцем.

Относительно спама. На сегодня мы заканчиваем тестирование системыавтоматического определения спама не только на форуме, но и в любойпубликации, которую делает пользователь. Поэтому обещаем: с появлениемабсолютно нового форума на TagilCity.ru исчезнет на сайте и спам.

Нас часто обвиняют в наличии опечаток. Как можно это прокомментировать?

Александра Балуева: Мы работаем над этим. Ошибки, или, чаще,опечатки встречаются из-за некоторой невнимательности корреспондентов иконтент-редакторов. Они торопятся донести информацию до нашихпользователей, иногда недостаточно ее проверяют. Мы стараемсяконтролировать друг друга и оперативно убирать опечатки.

Сейчас программисты запустили новую систему, которая помогает посетителям TagilCity.ru сообщить автору любой публикации на сайте об опечатке или ошибке – как фактической, так и пунктуационной или орфографической. С появлением этого сервиса наши внимательные посетители смогут помочь TagilCity.ru стать еще лучше.

Александра, говорят, что новостная лента Tagilcity.ru самая полная в Тагиле. Как ты сама можешь оценить ее? С кем особенно хотелось бы наладить информационное сотрудничество?

Александра Балуева: Новости – это серьезная работа, вкоторой задействованы сейчас все сотрудники Отдела информационногоразвития, 4 человека, и это – почти половина штата компании. Еще очень важна роль посетителей. Именноони часто сообщают новости, высылают фотографии с местпроисшествий, помогают устранить неточности и подать идею для освещенияна сайте.

За время работы на портале я заметила, что далеко не все организации готовы работать со СМИ. Думаю, это проблема не то чтоместного, а вообще российского масштаба. Многие организации, услышав,что к ним обращаются журналисты, не выдают никакуюинформацию. Для нас это очень странный, необъяснимый феномен! Всепресс-службы в первую очередь должны работать для того, чтобыобщественность знала официальную информацию, а не слухи. А зачастую происходит наоборот. Коммунальнаяавария – службы молчат, комментарии только от пострадавших, в итогевсеобщее недопонимание и даже злость.

Я знаю, что TagilCity.ru читают разные люди – в том числе и различныепресс-службы. И хотелось бы обратиться к ним: коллеги, мы просим прокомментировать ситуацию вовсе не для составленияразоблачительных материалов!

От пользователя: «В качестве пожелания - больше позитивной информации, а то все грустно и криминально». Согласна с замечанием?

Александра Балуева: То, что люди запоминают только плохое и редко помнят доброе, известно. TagilCity.ru же старается писать о негативных событиях объективно, не нагоняя страсти, а показывая позиции сразу нескольких сторон.

О добре мы пишем ничуть не меньше, чем о криминале. Например, накануне была чудесная добрая новость про появление на свет кенгуренкав зоопарке Екатеринбурга. Она кое-как набрала 100-150 просмотров. И одновременно с ней была новость про наркоторговца, ее просмотры за этот же период уже перевалили за 500. Просто к негативу в новостях рука пользователя тянется чаще, чем к позитиву. Но, если у пользователей есть такое желание, мы можем сделать хотя бы один день без грустных новостей.

Недавно на сайте запущен новый раздел «Афиша». Как ты можешь оценить проект, что нравится пользователям?

Александра Балуева: Новая афиша на TagilCity.ru – это, думаю,максимально удобный сервис по поиску способа проведения свободноговремени. Мы постарались сочетать актуальность и оперативность появленияинформации о событиях в городе, а также удобный интерфейс. И благодаряэтому афиша стала еще популярнее - это доказывает серьезный ростпросмотров раздела.

Вопрос от пользователя: Какие планы у сайта? Будет ли предложено что-то новое в 2012 году?

Александра Балуева: В 2012 году посетителя TagilCity.ru ждет обновленный раздел «Общение», который станет не только способом выразить свое мнение на удобном форуме, но и некоторой социальной сетью для жителей Нижнего Тагила. Готовятся и еще несколько проектов, какие – мы, наверное, оставим пока в секрете, чтобы сюрприз удался.

Считаешь ли ты важным делать исторические и даже патриотические проекты на Tagilcity.ru, такие, как Памятники Нижнего Тагила и Новости прошлого века?

Александра Балуева: Все началось с новостей из газеты «Тагильский рабочий» начала 20 века. Чуть позже пришла мысль больше говорить о родном городе – может быть, это связано с юбилеем Нижнего Тагила, а может быть, и зов наших сердец. Теперьмы рассказываем о памятниках города, опубликовали старинные фотографии города конца 19 – начала 20 века. И все эти материалы вызвали живой интерес тагильчан – вот это действительно радует!

Алексей, как считаешь, в чем секрет успешной работы с клиентами?

Алексей Гольмгрейн, руководитель Отдела маркетинга и продаж: Главное – должна быть четкая система работы. Но при этом важен и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Алексей Гольмгрейн: Да, это так. У нас каждый менеджер имеет свою сферу деятельности.

Будут ли предложены новые рекламные продукты для клиентов портала?

Алексей Гольмгрейн: Конечно, например, запланировано создание новых продуктов в Виртуальном офисе.Будут вводиться новые тарифы. Недавно мы дали клиентам возможность просматривать сетку занятости рекламойна сайте в режиме реального времени. Они могут отследить, какие рекламные позиции свободны, и сами выбрать место и время размещения на портале.

Как, по-твоему, сделать баннер так, чтобы по нему захотелось кликнуть? Есть ли какие-то секреты и закономерности, или все очень непредсказуемо?

Алексей Гольмгрейн: При разработке баннера должно учитываться целевое действие, которого клиент хочет добиться. Если это просмотр информации, представленной на баннере, то он должен быть яркий и заметный. Если это переход на ресурс клиента – то баннер должен быть интерактивным, чтобы по нему захотелось кликнуть.

Дарья Малыгина, менеджер по продажам: Немаловажен также раздел, вкоторый публикуется баннер. Многие клиенты хотят размещаться именно наглавной странице сайта. Мы объясняем им, что большинство клиентовзаходят на сайт не с нее. И если они попали в один изразделов, то они могут даже не перейти на главную страницу. А это –целевая аудитория раздела. Например, если человек ищет информацию овузах Нижнего Тагила, то он, вероятнее всего, сразу с поисковикапопадет в раздел «Образование», и там полезнее будет разместить баннеродного из вузов города.

Вопрос от пользователя: Почему вас читают? В чем секрет успешного развития?

Ирина Пономарева: Секрет успешного развития не в том, что нас читают. Ведь для того, чтобы начали читать или смотреть, многое нужно сделать. Это все равно, что спросить человека, стоящего с рупором на бронетранпортере посреди площади, полной народа: «Почему тебя слушают?» Потому что он на бронетранпортере. А вот как найти этот бронетранспортер, где взять рупор, как собрать толпу народа – это другой вопрос.

Алексей Гольмгрейн: Все наши сотрудники любят свою работу и делают ее с удовольствием. Успех – это результат огромного труда.