Subaru представила в Нью-Йорке обновленные Legacy и Outback

Однако конструктивные изменения куда более серьезны. Шасси стало более жестким – в его составе теперь трудятся усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости и ужесточенные амортизаторы, что должно обеспечить уменьшенные крены кузова. Рулевое управление также подверглось перенастройке. И Legacy, и Outback оснащаются теперь новым базовым мотором: при аналогичном со старым двигателем рабочем объеме в 2,5 л он развивает на 3 л.с. больше (173 лошадиных силы) и потребляет несколько меньше топлива. Агрегатировать его предлагается либо с 6-ступенчатой механикой, либо с бесступенчатым вариатором. Старшим мотором по-прежнему считается 3,6-литровый двигатель, развивающий 256 л.с. – с ним поставляется только 5-диапазонная автоматическая коробка передач. Именно на Legacy/Outback дебютирует анонсированная не так давно система слежения за городским потоком EyeSight. На скоростях до 30 км/ч система благодаря нескольким камерам способна контролировать расстояние до впередиидущих автомобилей и пересекающих дорогу пешеходов, и в случае опасности столкновения задействует тормоза.