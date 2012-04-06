В апреле Молодежный театр Нижнего Тагила порадует зрителей выходом сразу двух премьер

По словам руководителя литературной частью Людмилы Желтовой, «Фанатки» пользуются большим успехом, и сейчас идет живое обсуждение его в социальных сетях. В группе театра «ВКонтакте» зрители даже бронировали билеты, боясь, что все они раскупятся. Многие стараются успеть посмотреть спектакль в апреле, ведь его дальнейшая «судьба» пока не известна.

Дело в том, что для спектакля используется мощный и дорогой проектор, которые на время предоставила нам НТГСПА. У нас с Академией в этом плане существует некое сотрудничество, ведь две студентки их Факультета сценических искусств играют в «Фанатках». Проектор после показа спектакля 14 апреля отправится обратно в НТГСПА. Смогут ли в Академии дальше предоставлять нам оборудование, или купить такой же проектор нам помогут спонсоры, пока не известно рассказывает Людмила.

Помимо студенток НТГСПА в новом спектакле задействованы еще 3 актера, один из которых – исполнитель главной роли «низкопробного» поп-артиста Дмитрий Пермяков. Почти все женские роли – это роли девочек-фанаток звезды.

Между тем в Молодежном театре Нижнего Тагилавыбирают лучшего актера. Этот конкурс, в котором непосредственную роль играют голоса зрителей, проходит уже в третий раз. Все это время выбирался 1 лучший актер, рассказывает Людмила Желтова. В этом году решено сделать две, женскую и мужскую, номинацию. Кстати, в прошлом году победителем стал Василий Мещангин, режиссер «Фанаток».

Фото с группы спектакля«ВКонтакте».