Водителям разрешили не возить с собой талон ТО
6 апреля 2012, 08:41ОбществоРОман БОТов
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Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства, которое исключает из правил дорожного движения необходимость возить с собой талон техосмотра. Соответствующий документ был опубликован в «Российской газете». С 1 января 2012 года в России действует новый порядок прохождения техосмотра: теперь приобрести полис ОСАГО можно только после проверки автомобиля.
С этого года из Кодекса об административных правонарушениях также был исключен пункт, который накладывал штраф за езду без талона ТО. При этом в правилах дорожного движения оставалось требование к водителям возить с собой этот документ. В середине февраля в Госдуму был внесен законопроект, который, в частности, предлагал «отвязать» техосмотр от ОСАГО: то есть, позволить страховщикам продавать полисы вне зависимости от срока действия талона ТО, а контроль за наличием действующего талона вновь поручить дорожной инспекции. Такое предложение вызвало критику со стороны правозащитников, а также российского правительства. В результате законопроект был отозван.
Фото с сайта cedia-club.ru
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