Водителям разрешили не возить с собой талон ТО

С этого года из Кодекса об административных правонарушениях также был исключен пункт, который накладывал штраф за езду без талона ТО. При этом в правилах дорожного движения оставалось требование к водителям возить с собой этот документ. В середине февраля в Госдуму был внесен законопроект, который, в частности, предлагал «отвязать» техосмотр от ОСАГО: то есть, позволить страховщикам продавать полисы вне зависимости от срока действия талона ТО, а контроль за наличием действующего талона вновь поручить дорожной инспекции. Такое предложение вызвало критику со стороны правозащитников, а также российского правительства. В результате законопроект был отозван.