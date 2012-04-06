Жириновский выиграл суд о «дебильном населении» Урала
Свердловский районный суд Перми отказался удовлетворить иск бизнесмена Алексея Реутова, который хотел взыскать с лидера ЛДПР Владимира Жириновского 60 тысяч рублей за видеоролик, в котором тот называет жителей Урала «дебильным населением». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого бизнесмена.
Мотивировочная часть постановления суда еще не была предоставленаРеутову. Тем не менее, как сообщает РИА Новости, он намерен обжаловатьвынесенное решение.
Гендиректор ООО «СБ-Ресурс» Алексей Реутовподал иск о защите чести и достоинства в середине января. В видеоролике,который послужил поводом для иска, Жириновский критикует умственныеспособности жителей Урала и говорит, что от Перми до Екатеринбурга живут«дебилы».
Реутов потребовал компенсации не толькоот Жириновского, но и от газеты «Комсомольская правда — Пермь», котораяпроцитировала слова политика и разместила на своем сайте сам видеоролик.На заседание суда представители газеты пришли, в то время какпредставители Жириновского — нет.
Пресс-секретарь лидера ЛДПРЮрий Рыжов вскоре после публикации ролика назвал его фальсификациейи монтажом. По его словам, интервью было записано десять лет назад,а критика Жириновского относилась не ко всем уральцам, а только к БорисуЕльцину, который родился и вырос в Свердловской области.
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