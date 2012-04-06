Жириновский выиграл суд о «дебильном населении» Урала

Мотивировочная часть постановления суда еще не была предоставленаРеутову. Тем не менее, как сообщает РИА Новости, он намерен обжаловатьвынесенное решение.

Гендиректор ООО «СБ-Ресурс» Алексей Реутовподал иск о защите чести и достоинства в середине января. В видеоролике,который послужил поводом для иска, Жириновский критикует умственныеспособности жителей Урала и говорит, что от Перми до Екатеринбурга живут«дебилы».

Реутов потребовал компенсации не толькоот Жириновского, но и от газеты «Комсомольская правда — Пермь», котораяпроцитировала слова политика и разместила на своем сайте сам видеоролик.На заседание суда представители газеты пришли, в то время какпредставители Жириновского — нет.