Компания Subaru объявила цены на новый Subaru WRX STI

Главной задачей при разработке WRX STI нового поколения стало сохранение полного контроля над автомобилем при высокой мощности двигателя. В новом поколении инженерам удалось максимально уменьшить задержку рекции автомобиля на поворот рулевого колеса, свести к минимуму крены кузова.