Компания Subaru объявила цены на новый Subaru WRX STI
7 апреля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Компания ООО «Субару Мотор» объявила цены на новое поколение модели WRX STI. Автомобиль будет представлен в кузове седан и с механической трансмиссией. Рекомендованная цена от 2 069 900 до 2 254 900 рублей в зависимости от комплектации. Продажи модели в России начнутся в июне 2014 года.
Главной задачей при разработке WRX STI нового поколения стало сохранение полного контроля над автомобилем при высокой мощности двигателя. В новом поколении инженерам удалось максимально уменьшить задержку рекции автомобиля на поворот рулевого колеса, свести к минимуму крены кузова.
Технические подробности о Subaru WRX STI можно почитать здесь.
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