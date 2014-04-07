Название HR-V скоро вернется к Honda

Представители компании Honda уже подали заявку для патентования названия HR-V. Еще неизвестно, будет ли HR-V в техническом плане точной копией японской Vezel, которая оснащена 1,5-литровым 132-сильным бензиновым мотором и гибридом нового поколения SPORT HYBRID i-DCD.