Название HR-V скоро вернется к Honda
7 апреля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Honda Vezel, представленная в 2013 году на автосалоне в Токио и уже продающая на японском рынке, будет переименована в HR-V для продажи на американском и европейском рынках. Название HR-V (Hi-rider Revolutionary Vehicle) уже использовалось Хондой для кроссовера, выпускавшегося с 1998 по 2006 год. Кстати, на российском рынке автомобиль тоже продавался и был альтернативным вариантом популярных кроссоверов Toyota RAV4 и Suzuki Grand Vitara.
Представители компании Honda уже подали заявку для патентования названия HR-V. Еще неизвестно, будет ли HR-V в техническом плане точной копией японской Vezel, которая оснащена 1,5-литровым 132-сильным бензиновым мотором и гибридом нового поколения SPORT HYBRID i-DCD.
Есть большая верояность того, что новый HR-V появится и на российском рынке. Но сроки появления и стоимость автомобиля пока неизвестны.
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