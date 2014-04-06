Персональная выставка тагильчанки Марии Назаровой - «Первоцвет» в Центральной библиотеке
9 апреля в 13.00 в Центральной городской библиотеке состоится презентация персональной выставки Марии Назаровой «Первоцвет».
Экспозиция выставки будет представлена в выставочно-экспозиционном зале и пройдёт в рамках проекта отдела массовой работы «Молодость новой России» (знакомство с молодыми талантами Нижнего Тагила).
Назарова Мария Александровна родилась 9 февраля 1986 года в Нижнем Тагиле, в семье танковых конструкторов. В школьные годы увлекалась точными науками и творчеством. Посещала дополнительные занятия по углубленному изучению математики и кружок росписи подносов. Увлекалась черчением, выполняла графические рисунки, посещала факультатив психологии. После окончания школы решила стать инженером-строителем. В свободное от учебы время работала фотографом в институте и писала статьи для студенческой газеты. Получила высшее образование и устроилась работать по специальности. Вышла замуж, стала мамой двоих сыновей. Во время второго декретного отпуска заинтересовалась изучением истории Урала, появилась потребность заняться творчеством. Пробовала себя в качестве дизайнера интерьера, стала увлекаться живописью. В сентябре 2012 года купила первый небольшой набор масляных красок.
В своем творчестве отдает предпочтение классическому стилю, любимый жанр – пейзаж, натюрморт. Вдохновившись великолепием природы родного Урала, стремится выразить на холсте его красоту. Лето 2013, проведенное за городом, оказалось очень насыщенным в плане творчества. Год назад приняла участие в выставке молодых художников Нижнего Тагила, а также в Первой международной выставке Femin&art/Женщина и искусство. В стремлении к дальнейшему творческому росту решилась на проведение первой персональной выставки художественных работ.
© TagilCity.ru по данным ЦГБ Нижнего Тагила