Персональная выставка тагильчанки Марии Назаровой - «Первоцвет» в Центральной библиотеке

Назарова Мария Александровна родилась 9 февраля 1986 года в Нижнем Тагиле, в семье танковых конструкторов. В школьные годы увлекалась точными науками и творчеством. Посещала дополнительные занятия по углубленному изучению математики и кружок росписи подносов. Увлекалась черчением, выполняла графические рисунки, посещала факультатив психологии. После окончания школы решила стать инженером-строителем. В свободное от учебы время работала фотографом в институте и писала статьи для студенческой газеты. Получила высшее образование и устроилась работать по специальности. Вышла замуж, стала мамой двоих сыновей. Во время второго декретного отпуска заинтересовалась изучением истории Урала, появилась потребность заняться творчеством. Пробовала себя в качестве дизайнера интерьера, стала увлекаться живописью. В сентябре 2012 года купила первый небольшой набор масляных красок.