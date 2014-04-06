В Свердловской области за год стало в два раза больше подростков-наркоманов
Свердловская область сохранила за собой традиционно высокие показатели по количеству наркоманов. За прошедший год в два раза увеличилось количество подростков в группе профилактического наблюдения врачей-наркологов.
В 2012 году на 100 тысяч человек приходилось 68 подростков-наркоманов, в прошлом году показатель увеличился до 148 человек. Общий показатель заболеваемости наркоманией в регионе – 238,5 на 100 тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в крупных городах области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Такие данные озвучил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин на совещании по итогам деятельности психиатрической и наркологической служб министерства здравоохранения Свердловской области.
Он отметил, что за прошедший год изменилась структура наркотической зависимости – снизилось количество дезоморфиновых наркоманов, увеличилось количество синтетических наркотиков.
Производители синтетических наркотических веществ очень быстро создают все новые виды «дизайнерских» наркотиков, и самое большое количество пациентов поступают в наркологическую службу с опьянением именно этими веществами. В 2013 году количество случаев госпитализации лиц с наркотическим отравлением увеличилось в несколько раз отметил Олег Забродин.