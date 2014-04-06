В Свердловской области за год стало в два раза больше подростков-наркоманов

В 2012 году на 100 тысяч человек приходилось 68 подростков-наркоманов, в прошлом году показатель увеличился до 148 человек. Общий показатель заболеваемости наркоманией в регионе – 238,5 на 100 тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в крупных городах области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Такие данные озвучил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин на совещании по итогам деятельности психиатрической и наркологической служб министерства здравоохранения Свердловской области.