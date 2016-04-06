Мигрант, избитый в Нижнем Тагиле миграционной службой во время проверки автомастерской, утратил трудоспособность

Лечим его [Адама, избитого гражданина Азербайджана – прим. ред.], у него начались эпилептические приступы. Работать он сейчас не может. С друзьями помогаем, чем можем. Он почти не спит. Как только засыпает, у него начинаются приступы. Он очень сильно изменился после произошедшего.

По словам его начальника, фактически мигрант утратил трудоспособность, выживает он в значительной степени благодаря помощи друзей. TagilCity.ru напоминает, что побои гражданину Азербайджана были нанесены 22 марта. Избитый и его коллеги уверяют, что это дело рук одного из сотрудников миграционной службы.

Федеральная миграционная служба Свердловской области (УФМС) ответила на запрос TagilCity.ru о произошедшем:

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что по факту инцидента Управлением ФМС России по Свердловской области проводится служебная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Информацией о том, был ли отстранён от работы на время проверки сотрудник, подозреваемый в нанесении побоев, в пресс-службе УФМС не располагают.

Свою проверку проводит и полиция Нижнего Тагила.

Сейчас по факту проводится проверка. Процессуального решения ещё не принято. Уголовное дело пока не возбуждено рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает о том, что поступившие обращения в полицию рассматриваются в срок до 30 дней со дня регистрации. Заявление из полиции избитый мигрант не забрал, несмотря на попытки оказания на него давления со стороны третьих лиц.