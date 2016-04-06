Проектирование системы пожарной сигнализации в Екатеринбурге

Проекты сигнализации сугубо индивидуальны, но в проектировании используется сертифицированное оборудование (блоки и пульты управления, датчики, свето-звуковые извещатели, световые табло и пр.).

Проектируемые компанией «ОПБ-Регион» системы пожарной сигнализации обеспечивают автоматическое выполнение ряда активно-пассивных действий:

Срабатывание информационных (звуковых и световых) пожарных извещателей и информационных табло, которые позволяют организовать полную эвакуацию персонала. Проект предусматривает включение систем оповещения в ручном режиме.

Отправку оповещения на соответствующий пункт пожарной охраны (ОПО).

Включение активной части системы пожаротушения, если она предусмотрена проектом системы безопасности объекта. Это может быть: закрытие противопожарных дверей и люков приточно-вытяжной вентиляции или подключение системы дымоудаления, подача инертного (углекислого) газа в зону горения или создание водяного тумана тонкораспыленной водой высокого давления и т.д.

Способ организации обеспечения электроэнергией системы охранной сигнализации обеспечивает работу системы при отключении общего энергоснабжения. Применяется отдельная линия питания и/или аварийные источники.

Следует отметить, что система пожарной сигнализации работает в комплексе с системами вентиляции и охраны, что требует создания общих (интегрированных) цепей управления. Например, включение активной части системы пожаротушения происходит только после эвакуации людей из зоны горения или задымленности. Информацию об окончании эвакуации дает система контроля проникновения или присутствия людей, которая входит в состав системы охранной сигнализации.

Важным этапом проектирования системы пожарной сигнализации является техническое обследование объекта, что позволяет получить фактические данные о направлении и силе потоков воздуха в помещениях объекта, которые влияют на распределение продуктов горения и градиента температуры по объему помещения. На основе полученных данных определяется оптимальное количество и места размещения дымовых или газовых анализаторов и датчиков температуры. На этапе обследования разрабатывается или уточняется план эвакуации и определяются места установки звуковых и световых извещателей.

Проектирование ведется в автоматизированной среде типа AutoCAD и/или Компас (формат файлов — DWG или CDW). Компания-проектировщик выдает согласованный проект заказчику в бумажном и электронном виде.