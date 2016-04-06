Уличная реклама портит облик Нижнего Тагила. Изменится ли ситуация? (ФОТО)
Как и для многих городов России, для Нижнего Тагила актуальна проблема навязчивой и вездесущей наружной рекламы. Это понимают в Администрации города, где недавно обсуждали внешний вид города.
Главное решение, принятое на совещании в Администрации Нижнего Тагила, это то, что к лету будет разработан стандарт уличной рекламы, единый для всех. Это должно уменьшить количество рекламы в городе, убрать всю ту пестроту и нагромождение дизайнов, что можно наблюдать сейчас.
Многое сделано уже сейчас. За 2015 год было снято 800 рекламных вывесок с фасадов нижнетагильских домов. За 3 месяца текущего года, демонтировали ещё 162 вывески.
Журналист TagilCity.ru прошелся по улицам города и обратил внимание на проблемы в размещении рекламы.
Самая частая проблема, это запущенность и грязь на вывесках.
Другие рекламные предложения находятся в местах, совсем для этого не предназначенных и, по сути, незаконны.
Третьи конструкции просто плохо видно.
Уже сейчас щит прикрывают ветки деревьев. Летом листва закроет его наполовину.
Есть и такие вывески, которые просто некрасиво смотрятся, уродуют фасад или не сочетаются друг с другом.
Пример несочетаемости дизайнов.
Реклама, как известно, двигатель торговли. С улиц Нижнего Тагила она никуда не пропадет. Но есть разница в том, будет ли у неё единый стиль, когда все вывески будут органично вписаны в фасады зданий и будут соответствовать друг другу, или как сейчас, когда каждый делает так, как ему захочется, без оглядки на общую картину.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru