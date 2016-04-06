Уличная реклама портит облик Нижнего Тагила. Изменится ли ситуация? (ФОТО)

Главное решение, принятое на совещании в Администрации Нижнего Тагила, это то, что к лету будет разработан стандарт уличной рекламы, единый для всех. Это должно уменьшить количество рекламы в городе, убрать всю ту пестроту и нагромождение дизайнов, что можно наблюдать сейчас.

Многое сделано уже сейчас. За 2015 год было снято 800 рекламных вывесок с фасадов нижнетагильских домов. За 3 месяца текущего года, демонтировали ещё 162 вывески.

Журналист TagilCity.ru прошелся по улицам города и обратил внимание на проблемы в размещении рекламы.

Самая частая проблема, это запущенность и грязь на вывесках.

Другие рекламные предложения находятся в местах, совсем для этого не предназначенных и, по сути, незаконны.

Третьи конструкции просто плохо видно.

Уже сейчас щит прикрывают ветки деревьев. Летом листва закроет его наполовину.

Есть и такие вывески, которые просто некрасиво смотрятся, уродуют фасад или не сочетаются друг с другом.

Пример несочетаемости дизайнов.

Реклама, как известно, двигатель торговли. С улиц Нижнего Тагила она никуда не пропадет. Но есть разница в том, будет ли у неё единый стиль, когда все вывески будут органично вписаны в фасады зданий и будут соответствовать друг другу, или как сейчас, когда каждый делает так, как ему захочется, без оглядки на общую картину.