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В районах Нижнего Тагила произошло аварийное отключение электроэнергии
Сюжеты:
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В районах Нижнего Тагила произошло аварийное отключение электроэнергии

6 апреля 2016, 10:35ОбществоПавел Щербина
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