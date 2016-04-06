В районах Нижнего Тагила произошло аварийное отключение электроэнергии

Около 19 часов вчера у нас в квартале погас свет. В аварийной нам сказали ждать. Но включения мы так и не дождались. Свет был включён только после часа ночи сообщила в редакцию TagilCity.ru жительница ул. Калинина Марина.

Известно, что в той или иной степени отключение коснулось и других частей Вагонки.

У нас на Энтузиастов 70,а свет пропал около часа ночи. Но в течении 10 минут был включён снова. Никуда обращаться не пришлось рассказал журналистам TagilCity.ru житель Вагонки Марат.

Однако жителям Вагонки повезло куда больше, чем тем, кто живёт на Ключиках.

Случился порыв. Последствия устраняются. На Ключиках электричества нет до сих пор анонимно рассказал журналисту TagilCity.ru сотрудник ЗАО «Тагилэнергосети».

Как скоро будут устранены последствия, руководство ЗАО «Тагилэнергосети» пока не может сказать.

Произошло аварийное отключение. Сейчас люди работают рассказал журналисту TagilCity.ru начальник городских электрических сетей Дзержинского района.

Необходимо отметить, что отключение заметили жители не всего города. Даже на Вагонке авария осталась незамеченной для многих.