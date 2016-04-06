В тагильской колонии запустили производство мелющих шаров
6 апреля 2016, 15:05ОбществоТимофей Данилов
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Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле будут производить до 400 тонн мелющих шаров в месяц.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне в тагильской колонии было запущено новое производство – заключенные начали изготавливать мелющие шары. Эта продукция используется в промышленности для измельчения материала до нужной фракции.
Колония уже заключила договор на 9 миллионов рублей с одним из предприятий. Предполагается, что объем производства будет составлять до 400 тонн шаров ежемесячно. Для этих целей заказчик предоставил колонии 5 единиц техники. Кроме того, было дополнительно трудоустроено 15 заключенных.
Стоит добавить, что с 21 по 23 апреля в Екатеринбурге пройдет традиционная ярмарка-выставка. На ней ГУФСИН представит различную продукцию, сделанную руками осужденных: мебель, одежду для работы, рыбалки и охоты.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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