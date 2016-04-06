В тагильской колонии запустили производство мелющих шаров

Накануне в тагильской колонии было запущено новое производство – заключенные начали изготавливать мелющие шары. Эта продукция используется в промышленности для измельчения материала до нужной фракции.

Колония уже заключила договор на 9 миллионов рублей с одним из предприятий. Предполагается, что объем производства будет составлять до 400 тонн шаров ежемесячно. Для этих целей заказчик предоставил колонии 5 единиц техники. Кроме того, было дополнительно трудоустроено 15 заключенных.

Стоит добавить, что с 21 по 23 апреля в Екатеринбурге пройдет традиционная ярмарка-выставка. На ней ГУФСИН представит различную продукцию, сделанную руками осужденных: мебель, одежду для работы, рыбалки и охоты.