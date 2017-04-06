Александр Потапов посетил «Омсктрансмаш» (ФОТО)

4 апреля генеральный директор Корпорации УВЗ Александр Потапов посетил с рабочим визитом Омский завод транспортного машиностроения (входит в структуру УВЗ), где ему показали серийное и опытное производства, а также образцы выпускаемой техники.

Осмотр производственной площадки начался с посещения механосборочных цехов, где Александру Потапову продемонстрировали все этапы сборки гусеничных лент для бронетехники. На сегодняшний день «Омсктрансмаш» является единственным предприятием в России, выпускающим данный вид продукции. Два года назад здесь появилось новое высокотехнологичное оборудование для производства гусеничных лент, что позволило значительно увеличить номенклатуру и объем выпускаемых изделий.

В сборочном цехе генеральному директору Корпорации представили готовые к сборке корпуса бронетехники, а также конечную продукцию.

На опытном производстве Александр Потапов ознакомился с пилотным образцом техники - гражданской версией плавающего транспортера поисково-спасательного ПТС-ПС, который был разработан и изготовлен специалистами предприятия в 2016 году. Универсальность конструкции транспортера позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Также в ходе рабочего визита прошла встреча Александра Потапова с губернатором Омской области Виктором Назаровым. В рамках совещания состоялось обсуждение имеющихся планов производства на 2017 – 2018 годы, а также возможностей дополнительной загрузки «Омсктрансмаша» за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе в сегменте гражданского назначения.