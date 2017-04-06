Дентальная имплантация - все, что нужно знать, расскажет доктор!

В марте Медицинский центр "Консул" дополнил серию видео «Рассказывают профессионалы» новым выпуском. "Метод дентальной имплантации" - вот тема, которая интересует многих тагильчан.

Врач стоматолог-хирург, имплантолог Павел Григорьевич Пунтус рассказывает о том, как проходит дентальная имплантация, кому метод показан и противопоказан, сколько длится период приживления и многое другое.