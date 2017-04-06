Дентальная имплантация - все, что нужно знать, расскажет доктор!
6 апреля 2017, 08:50ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В марте Медицинский центр "Консул" дополнил серию видео «Рассказывают профессионалы» новым выпуском.
В марте Медицинский центр "Консул" дополнил серию видео «Рассказывают профессионалы» новым выпуском. "Метод дентальной имплантации" - вот тема, которая интересует многих тагильчан.
Врач стоматолог-хирург, имплантолог Павел Григорьевич Пунтус рассказывает о том, как проходит дентальная имплантация, кому метод показан и противопоказан, сколько длится период приживления и многое другое.
Кстати, Медицинский центр "Консул" превосходит ожидания пациентов и предоставляет гарантию на имплантаты от 1 года до 5 лет. Вся информация на сайте http://konsul-st.ru/content/o-centre
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей