Екатеринбурженка не смогла устроиться на работу из-за фотографий в социальных сетях (ФОТО)

Как пишет портал Ура.ру, хозяйка салона сообщила соискательнице, что ее все устраивает, но на работу она ее не возьмет, так как такие фотографии противоречат православию.

Девушка Мария, которую не взяли на работу, была шокирована заявлением несостоявшейся работодательницы. Снимки женщине она показала сама, так как та просила продемонстрировать портфолио, потому что Мария занимается макияжем.

В моих соцсетях нет ничего такого. Собачки да макияж. Ничего непотребного считает Мария.

Фото: Twitter