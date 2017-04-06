Екатеринбурженка не смогла устроиться на работу из-за фотографий в социальных сетях (ФОТО)
6 апреля 2017, 09:23Общество
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Екатеринбурженке отказали в приеме на работу из-за снимков в соцсетях. Как рассказала сама девушка, она планировала устроиться в салон красоты. Однако владелице заведения не понравились снимки девушки в соцсети в образе Дарта Мола из «Звездных войн» и ее бойцовские собаки.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет портал Ура.ру, хозяйка салона сообщила соискательнице, что ее все устраивает, но на работу она ее не возьмет, так как такие фотографии противоречат православию.
Фото: @mariakhelinger / Instagram
Девушка Мария, которую не взяли на работу, была шокирована заявлением несостоявшейся работодательницы. Снимки женщине она показала сама, так как та просила продемонстрировать портфолио, потому что Мария занимается макияжем.
В моих соцсетях нет ничего такого. Собачки да макияж. Ничего непотребного считает Мария.
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Фото: Twitter
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