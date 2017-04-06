Корпорация УВЗ вводит единую «Дорожную карту» развития производственной системы
На базе АО «НПО «Электромашина» (входит в состав УВЗ) состоялось совещание, посвященное вопросам создания единой «Дорожной карты» развития производственной системы на предприятиях научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Целью введения этой системы является оптимизация производственного процесса и повышение его эффективности.
На базе АО «НПО «Электромашина» (входит в состав УВЗ) состоялось совещание, посвященное вопросам создания единой «Дорожной карты» развития производственной системы на предприятиях научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Целью введения этой системы является оптимизация производственного процесса и повышение его эффективности.
В мероприятии приняли участие представители 14 основных заводов интегрированной структуры УВЗ. В рамках совещания были заслушаны доклады о проделанной работе по внедрению инструментов бережливого производства, а также состоялась экскурсия по основным производственным переделам «Электромашины».
«Дорожная карта» состоит из четырех основных разделов – «Управление предприятием», «Подготовка производства», «Производство» и «Цепочка поставок». Она основана на инструментах бережливого производства и обобщенном опыте предприятий, которые уже давно внедряют их как в России, так и за рубежом. Существует около ста направлений, за счет которых будет повышаться эффективность производственной системы корпорации. При этом за основу взяты не только инструменты бережливого производства, но и инструменты качества и управления – с тем, чтобы привлечь к процессу все сферы деятельности предприятий.
Как подчеркнул Евгений Иванов, начальник отдела развития производственной системы Управления по развитию СМК и ПС корпорации «Уралвагонзавод», внедрение единой «Дорожной карты» начнется на пилотных участках.
Мы должны получить первые положительные результаты и опыт, который ляжет в основу дальнейших шагов по проведению системной работы на предприятиях УВЗ. Уверен, что все получится, учитывая, что внедрение системы бережливого производства на заводах УВЗ началось несколько лет назад, и многие достигли немалых успехов отметил он.
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